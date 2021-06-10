Sağlık Bakanı Üstel: Toplumun yüzde 60’ını aşılamak hedefimiz

Sağlık Bakanı Üstel 22 bin 500 kişinin aşılandığını belirterek, temmuz ayı için hedeflerinin toplumun yüzde 60’ını aşılamak olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Üstel, KKTC’ye Türkiye’den 50 bin Sinovac aşısı geldiğini, öncesinde de yine Türkiye’den 140 bin aşı geldiğini, Avrupa Birliği’nden 20 bini Astrazeneca, 10 bini Biontech olmak üzere 30 bin aşı geldiğini açıkladı.

Üstel, toplumun yüzde 18’ine iki doz aşı yapıldığını kaydederek, 2. dozunu bekleyen kişilerle birlikte bu oranın %22’lere çıktığını, temmuz ayı içinde hedeflerinin toplumun yüzde 60’ını aşılamak olduğunu yineledi.

Üstel, gelecek hafta gerçekleştirecekleri Ankara ziyaretinin ardından, gelecek olan aşı sayısının artacağını belirtti.

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10/06/2021 09:07