Sağlık Bakanlığı, 1- 31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle etkinlik düzenliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Ekim Cuma günü 12:00 – 14:00 saatleri arasında Sayıştay Toplantı Salonunda düzenlenecek etkinlikte Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Diker, Meme Kanseri konusunda bir eğitim verecek. Ardından Kanser Kayıt Birimi Sorumlusu Dr. Minel Özen 2019 – 2020 yılı Kanser İstatistiklerini açıklayacak ve Sağlık Bakanlığı Yayım ve İstatistik Şube Amiri Özgür Aldemir Pastırmacıoğlu kanser istatistikleri ile ilgili bilgi verecek.

Etkinlikte, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Vesile Topçuoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlke Akçay, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail birer konuşma yapacak.