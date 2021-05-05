Sağlık Bakanlığı “1111” İletişim Merkezini Devreye Koydu

Sağlık Bakanlığı vatandaşların Covid-19 süreci ve sağlıkla ilgili tüm bilgileri alabilecekleri “1111 “numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezini devreye koydu.

“1111” numaralı İletişim Merkezine ulaşan vatandaşlar, aşı bilgi sistemi, ev karantinası süreçleri gibi konularda bilgi edinip, ihbar ve şikayetlerini de ilgili numaraya ulaşarak yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’nin hafta içi her gün 08.00- 17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyurdu.

Bu habere tepkiniz:



05/05/2021 15:41