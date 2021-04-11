Sağlık Bakanlığı: 65-75 yaş arası aşılama devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, KKTC’de genelinde 75 yaş üzeri kişilerin aşılama işlemlerini tamamlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada 65-75 yaş arası aşılama işlemlerinin sürdüğüne dikkat çekilerek, 55-65 yaş arasındakilerin aşılanması için planlamaların sürdüğü aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

Covid-19 aşısı olmak isteyen kişiler randevu taleplerini yapmak suretiyle ile aşı yaptırmak için https://asibilgisistemi.com adresine girerek başvuruda bulunabilirler.

Aşı olmak isteyenler KKTC Sağlık Bakanlığı Aşı bilgi sistemi üzerinden aşı olmak istedikleri aşı merkezini seçerek randevu alabilmektedirler.

Bu programda yatağa bağımlı hastalar için ayrı bir başvuru seçeneği mevcut olup yatağa bağımlı hastalar için bu bölümden başvuru yapılmalıdır. Kronik hastalığı olan kişiler de hastalıklarını randevu alırken belirtmelidirler.

Başvuru konusunda sıkıntı yaşamaları durumunda 05469901313 numaralı çağrı hattına ulaşarak bilgi alabilirler.

Aşı programı kapsamında 75 yaş üzeri kişilerin başvuruları doğrultusunda aşılanmaları tamamlanmıştır.

65-75 yaş aralığındaki kişilerin de başvuruları doğrultusunda randevuları oluşturulmuştur ve aşılamaları devam etmektedir.

Bu kişilerin aşılamaları tamamlandıktan sonra 55-65 yaş aralığında olup başvuran kişilerin aşı planlaması yapılacaktır.

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11/04/2021 16:47