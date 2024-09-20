Sağlık Bakanlığı: 65 yaş üstü bireyler sağlık merkezlerindeki bilişsel taramaya katılsın

Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üstü kişilere sağlık merkezlerine giderek bilişsel tarama yaptırmaları çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, bu yılki teması “Deması Tanıyın, Alzheimeri Tanıyın” olarak belirlenen, 21 Eylül Alzheimer Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Açıklamadas, demansın (bunama), unutkanlığı ortaya çıkaran hastalıkların genel adı, Alzheimer'in de en fazla tespit edilen demans hastalıklarından biri olduğu kaydedildi.

"Her unutkanlık Alzheimer değil"

Hastaların 4’te 1’inin nörolojiye unutkanlık şikayetiyle başvurduğunu ancak her unutkanlığın Alzheimer olmadığı belirtilen açıklamada, dejeneratif bir hastalık olan Alzheimerin bilişsel (kognitif) bozukluk, duygusal farklılıklar, davranışlardaki değişiklikler, fiziksel ve işlevsel gerileme belirtileriyle kendini gösterdiği kaydedildi.

"Risk yaşlandıkça artıyor"

65 ile 85 yaşları arasında Alzheimer hastalığının görülme sıklığının her 5 yılda bir 2’ye katlandığı vurgulanan açıklamada, yaşın ilerlemesinin ilk sıradaki risk faktörü olduğu, genetik faktörlerin de etkisiyle yaşlanan kişilerin Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığının yükseldiği ifade edildi.

İlk 10 belirti

Alzheimer hastalığının ilk 10 belirtisi şöyle sıralandı:

“Unutkanlık; yol bulma sorunlar; zaman şaşırma; kelime haznesinin azalması; karar verme sorunları; muhakeme yeteneğinin kaybolması; kişilik ve huy değişiklikleri; çeşitli davranış değişiklikleri; olaylara ilgi azalması; günlük yaşam becerilerini yerine getirmekte güçlük…”