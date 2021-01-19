Sağlık Bakanlığı 80 yaş üzeri aşı programını açıkladı
19/01/2021
Sağlık Bakanlığı 80 yaş üzeri aşı programını açıkladı. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 1 Ocak 1940 ve öncesi doğumlu 80+ yaş kişilere, Lefkoşa'da Pandemi Merkezi, Girne Hastanesi, Güzelyurt Sağlık Merkezi, Yenierenköy Sağlık Merkezi ve Maraş Sağlık Merkezi'nde aşı yapılacak.
Aşılamalar aşağıdaki merkezlerde yapılacaktır.
1- Pandemi Merkezi 08.30 - 16.00
2- Girne Hastanesi 08.30-16.00
3- Güzelyurt Sağlık Merkezi 12.00-16.00
4- Yenierenköy Sağlık Merkezi 08.30- 16.00
5- Maraş Sağlık Merkezi 08.30-16.00