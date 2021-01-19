Sağlık Bakanlığı 80 yaş üzeri aşı programını açıkladı

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19/01/2021

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Sağlık Bakanlığı 80 yaş üzeri aşı programını açıkladı

Sağlık Bakanlığı 80 yaş üzeri aşı programını açıkladı.  Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 1 Ocak 1940 ve öncesi doğumlu 80+ yaş kişilere, Lefkoşa'da Pandemi Merkezi, Girne Hastanesi, Güzelyurt Sağlık Merkezi, Yenierenköy Sağlık Merkezi ve Maraş Sağlık Merkezi'nde aşı yapılacak.

Aşılamalar aşağıdaki merkezlerde yapılacaktır.

1- Pandemi Merkezi 08.30 - 16.00

2- Girne Hastanesi    08.30-16.00

3- Güzelyurt Sağlık Merkezi 12.00-16.00

4- Yenierenköy Sağlık Merkezi 08.30- 16.00

5- Maraş Sağlık Merkezi 08.30-16.00

19/01/2021 17:31
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TAGS: Sağlık Bakanlığı 80 yaş üzeri aşı programını açıkladı, HABERKİBRİS, kıbrıs,
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