Sağlık Bakanlığı 80 yaş üzeri aşı programını açıkladı. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 1 Ocak 1940 ve öncesi doğumlu 80+ yaş kişilere, Lefkoşa'da Pandemi Merkezi, Girne Hastanesi, Güzelyurt Sağlık Merkezi, Yenierenköy Sağlık Merkezi ve Maraş Sağlık Merkezi'nde aşı yapılacak.

Aşılamalar aşağıdaki merkezlerde yapılacaktır.

1- Pandemi Merkezi 08.30 - 16.00

2- Girne Hastanesi 08.30-16.00

3- Güzelyurt Sağlık Merkezi 12.00-16.00

4- Yenierenköy Sağlık Merkezi 08.30- 16.00

5- Maraş Sağlık Merkezi 08.30-16.00

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19/01/2021 17:31