Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama
05/04/2023
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Sağlık Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne Hipertansiyon ilaçları, Kolesterol ilaçları, antidepresanlar, anemi ilaçları, analjezikler, diyabet ilaçları, kan sulandırıcı ilaçların geldiğini açıkladı.
İlaçların peyderpey ülkemize gelmeye devam edeceğini belirten Altuğra, mevcut ilaç eksikliğinin giderilmesi için Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle sürekli temas halinde olduklarını kaydetti.
Not : 5 Nisan 2023 tarihinde gelen tüm ilaçların detayları aşağıda gönderilen listede yer almaktadır.
|
05.04.2023 Tarihinde Gelen İlaçlar:
|
1
|
Amlokard 5mg tb
|
KALP DAMAR SİSTEMİ
|
2
|
Amlokard 10mg tb
|
KALP DAMAR SİSTEMİ
|
3
|
Ator 10mg tb
|
LİPİD METABOLİZMASINA ETKİLİ İLAÇLAR
|
4
|
Ator 20mg tb
|
LİPİD METABOLİZMASINA ETKİLİ İLAÇLAR
|
5
|
Citol 20mg tb
|
ANTİDEPRESAN
|
6
|
Coraspin 100mg tb
|
ANALJEZİKLER
|
7
|
Folik asit 5mg tb
|
ANEMİ (KANSIZLIK) İLAÇLARI
|
8
|
Glucophage 1000mg tb
|
DİYABET İLAÇLARI
|
9
|
Lasix 40mg tb
|
DİÜRETİKLER
|
10
|
Panadol 500mg tb
|
ANALJEZİKLER
|
11
|
Simvastatin 10mg tb
|
LİPİD METABOLİZMASINA ETKİLİ İLAÇLAR
|
12
|
Simvastatin 20mg tb
|
LİPİD METABOLİZMASINA ETKİLİ İLAÇLAR
|
13
|
Warfarin 5mg tb
|
ANTİTROMBOTİKLER