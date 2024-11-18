Sağlık Bakanlığı: Ağız ve Diş Sağlığı Tarama Programı okullarımızda devam etmektedir

Sağlık Bakanlığı, “sağlıklı bir vücut, sağlıklı bir ağızla başlar” sloganıyla okul çağı çocuklara yönelik “Ağız ve Diş Sağlığı Tarama Programı”nın devam ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, 22 Kasım “Türk Diş Hekimliği Günü” ve “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlık, ağız ve diş sağlığının, vücut sağlığının başlangıç ve temel noktası olduğunu, ayrıca bireylerin önemli ölçüde ağrı ve acı çekmelerine sebep olan, bireylerin yeme şekil ve alışkanlıklarını, konuşmalarını ve yaşam kalitelerini değiştirerek genel sağlığını etkileyen en önemli sebeplerden biri olduğuna işaret etti.

Ağız ve diş sağlığı ile ilgili sorunların gerek genel sağlık üzerinde gerekse estetik görünüm açısından bireylerin hayatlarını etkileyebildiğini belirten Sağlık Bakanlığı, şöyle devam etti:

“Ağız ve diş sağlığı ile ilgili alışkanlıklarsa küçük yaştan itibaren kazanılmaktadır. Bu tür alışkanlıkları kazanmadaysa anne – babalara, öğretmenlere, okul sağlığı konusunda çalışan sağlık görevlilerine bilinç oluşturmada önemli görevler düşmektedir. Diş çürüklerinin engellenmesi amacıyla çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanması, ağız ve diş temizliğini günlük, rutin hekim kontrolleri ve düzenli olarak yapmaları büyük önem arz etmektedir.

KKTC Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi olarak okul çağı çocuklara yönelik 2022 – 2023 Eğitim Yılında başlattığı Ağız ve Diş Sağlığı Tarama Programı 2024 – 2025 Eğitim Yılında da devam etmektedir.

İçinde olduğumuz Kasım ayında başlayan ve yıl boyunca devam edilecek Ağız ve Diş Sağlığı Tarama Programı, Millî Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Dairesi işbirliği ile tüm ilkokul ikinci sınıflara yapılmaya başlanmıştır. Bu yıl taramalar İskele ilçesinde başlamış olup içinde olduğumuz haftada İskele ilçesindeki okullar tamamlanarak ,Lefke ilçesindeki okulların 'Ağız ve Diş Sağlığı Taramaları' yapılmaya başlanacaktır.”

Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, “Sağlıklı Bir Vücut Sağlıklı Bir Ağızla Başlar” sloganıyla yaptığı “Ağız ve Diş Sağlığı Taramaları”nda öğrencilerin ağız ve diş sağlığının taramasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilgiler verilmekte, diş fırçalamanın önemi ve çocuklara nasıl diş fırçalanacağı anlatıldığını kaydetti.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından yapılan ağız ve diş sağlığı taramaları koruyucu diş hekimliğinin öncelikli görevi olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Çocuklarımızın ağız ve diş sağlığını korumak sözü edilen taramalarla mümkündür. Yapılmaya başlanılan tarama programı ile ağız ve diş sağlığına yönelik sorunların tespit edilmesi ve çocukların doğru yönlendirilebilmesi için büyük bir önem taşımaktadır. Ağız ve Diş Sağlığı Tarama Programı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin mobil hizmet aracı ile okullara diş hekimlerimiz ve hemşirelerimizin katılımı ile dünyada kabul edilen ilkeler çerçevesinde devam etmektedir.

Ayrıca, ağız ve dişlerinde problem görülen çocukların durumu Okullarına aktarılmakta ve en yakın sağlık merkezine yönlendirilmektedir. Unutmayın! Sağlıklı bir vücut, sağlıklı bir ağızla başlar.”