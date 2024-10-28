Sağlık Bakanlığı, altı bebeğin iyileşme süreçlerinin olumlu yönde devam ettiğini açıkladı

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28/10/2024

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Sağlık Bakanlığı, altı bebeğin iyileşme süreçlerinin olumlu yönde devam ettiğini açıkladı

Sağlık Bakanlığı,  Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören altı bebeğin iyileşme süreçlerinin olumlu yönde devam ettiğini duyurdu. 

 Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle: 

“Saat 24.00 itibarıyla yapılan kontrollerde, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görmekte olan altı bebeğin durumu son yapılan kontrollerine göre stabil olup, iyileşme süreçleri olumlu yönde devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.” 

28/10/2024 08:11
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TAGS: Sağlık Bakanlığı
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