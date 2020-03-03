Sağlık Bakanlığı, bağış için Koop Bank’ta hesap açtı
03/03/2020
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Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangının ardından Kooperatif Merkez Bankası’nda “yaraların sarılması ve bağışların yapılması için” banka hesap numarası açtı.
Hastanenin acil ihtiyaçlarının karşılanması için KKTC Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi Yardım Hesabına Kooperatif Merkez Bankası ( 103040006213869) hesap Numarası ve CT53120000100000000000532596 UBAN Numarasından bağış yapılabilecek.