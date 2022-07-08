Sağlık Bakanlığı bayram süresince hizmet verecek PCR ve antijen merkezlerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı, bayram boyunca hizmet verecek PCR ve antijen merkezlerini ve çalışma saatlerini açıkladı.
08/07/2022
Sağlık Bakanlığı, bayram boyunca hizmet verecek PCR ve antijen merkezlerini ve çalışma saatlerini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele’de 9 merkezin bayram boyunca hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.
Test merkezleri bayramın birinci günü olan yarın 09.00-13.00 saatleri arasında hizmet verecek.