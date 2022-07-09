Sağlık Bakanlığı, bayram tatilinde hizmet verecek test merkezlerini duyurdu

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09/07/2022

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Sağlık Bakanlığı, bayram tatilinde hizmet verecek test merkezlerini duyurdu

 Sağlık Bakanlığı, bayram boyunca hizmet verecek PCR ve antijen merkezlerine Lefke’nin de eklendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan ve test merkezleriyle çalışma saatlerinin yer aldığı açıklamaya göre, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke ve İskele’de toplam 10 merkez bayram boyunca hizmet vermeye devam edecek.

Lefke Cengiz Topel Hastanesi dışındaki test merkezleri bugün 09.00-13.00 saatleri arasında hizmet verecek. Lefke’de ise 10.00-12.00 saatlerinde test yapılabilecek.

09/07/2022 12:00
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TAGS: Sağlık Bakanlığı, pcr, antijen, test
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