Sağlık Bakanlığı: Bir bebek daha taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, mamalarına alkol karıştığı için tedavileri süren bebeklerden birinin daha taburcu edildiğini açıkladı.

Bakanlık, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören 3 bebeğin tedavilerinin tamamlandığını, Çocuk Hastalıkları ve Pediatri Servisi’nde anneleri ile adaptasyon süreçlerini tamamlamaları için takibe alındıklarını ve bu süreci tamamlayan bir bebeğin daha bugün taburcu edildiğini duyurdu.

Açıklamada, diğer iki bebeğin de anneleri ile adaptasyon süreçlerini tamamlamalarının ardından taburcu edilmelerinin planlandığı bildirildi.

Geçtiğimiz hafta alkollü mama nedeniyle tedavi altına alınan ve sağlıklarına kavuşan üç bebek taburcu edilmişti. Bugün, taburcu edilen bebekle birlikte toplamda dört bebek sağlığına kavuşmuş oldu.