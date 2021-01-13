Sağlık Bakanlığı Bütçesi oyçokluğuyla onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Sağlık Bakanlığı bütçesini oyçokluğuyla onayladı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün Sağlık Bakanlığı için öngörülen 856 Milyon 166 Bin 800 TL tutarındaki bütçeyi oyçokluğuyla onaylayarak genel kurula sevk etti.

Sağlık Bakanlığı bütçesine ilişkin yapılan oylamada, CTP ve HP milletvekilleri bütçeye ret oyu verdi.

Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü komite toplantısına Sağlık Bakanı Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür ile Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı bürokratları katılarak görüşlerini ifade etti.

UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda yapılan komite toplantısına, komite üyeleri CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz, Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

Komite toplantısında ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali ve Sıla Usar İncirli, HP Milletvekilleri Jale Refik Rogers ve Tolga Atakan, TDP Milletvekili Zeki Çeler ve Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu da yer aldı.

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13/01/2021 18:20