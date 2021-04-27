Sağlık Bakanlığı covid19 nedeniyle hayatını kaybedenler için açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı covid19 nedeniyle hayatını kaybeden iki kişi hakkında açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Covid-19 tanısıyla Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi'nde tedavi gören 45 yaşında kadın Elvan Küçük ve 100 yaşında erkek Yusuf Tazeoğlu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. 45 yaşında kadın Elvan Küçük 24 Nisan 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi’ne yatırılmış olup, 26 Nisan 2021 tarihinde yoğun bakıma alınmıştır. Hastanın sistemik lupus, hipertansiyon, hipotroidi gibi rahatsızlıkları bulunmaktaydı.

100 yaşında erkek Yusuf Tazeoğlu'nun 11 Nisan 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi’nde tedavisine başlanmış, 21 Nisan'dan itibaren yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Hastanın hipertansiyon, koroner arter , kronik atrial fibrilasyon rahatsızlıkları bulunmaktaydı.

Merhumlara Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

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27/04/2021 09:08