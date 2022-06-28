Sağlık Bakanlığı diyabet, hipertansiyon ve böbrek taramaları başlattı

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28/06/2022

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Sağlık Bakanlığı diyabet, hipertansiyon ve böbrek taramaları başlattı

Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı hastaneler ve sağlık merkezlerinde diyabet, hipertansiyon ve böbrek taramalarının başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı tarafından aranan kişilerin, kendilerine gelen mesaj içerisindeki talimatları uygulayarak, belirtilen günde randevu verilen merkeze başvurmaları istendi.

Açıklamada ayrıca, “Toplum sağlığını geliştirmek için yapılan bu tarama programına ilgi gösteren ve katkı koyan tüm halkımıza teşekkür ederiz” denildi.

 

 

28/06/2022 12:49
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