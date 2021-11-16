Sağlık Bakanlığı duyurdu: Tüm halkımız için aşı programı açılmıştır

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16/11/2021

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Sağlık Bakanlığı duyurdu: Tüm halkımız için aşı programı açılmıştır

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Tüm halkımız için aşı programı açılmıştır. Aşı merkezlerimize giden hiçbir vatandaşımız geri gönderilmeyecektir” denildi.

Açıklama  şöyle:

Covid-19 salgını henüz bitmedi aşınızı olunuz ve kurallarına uyunuz.

Aşı programınızı aşağıdaki tabloda yer alan şekilde tamamladığınıza emin olunuz. Tüm halkımız için aşı programı açılmıştır. Aşı merkezlerimize giden hiçbir vatandaşımız geri gönderilmeyecektir. 12 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımıza aşılar açılmıştır.  Hiç aşı olmayanlar, 2. Doz, 3. Doz ve 4. Doz olmayan herkes aşı merkezlerimize müracaat edebilir.

Kış aylarına girdiğimiz bu günler içerisinde kayıplar yaşamamak ve hastalığın ağır seyretmesini önlemek amacıyla aşıyla Covid-19’a karşı bağışlılığımızı güçlendirmek elzemdir. Covid-19 aşı merkezlerimiz ve yapılan aşılar tabloda yer almaktadır.

16/11/2021 12:32
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TAGS: aşılama programı, aşı merkezleri
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