Sağlık Bakanlığı: Erken tanıda tedavi şansı yüzde 100

Sağlık Bakanlığı, ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması nedeniyle açıklamada bulundu.

Açıklamada, meme kanserinin tüm dünyada kadınlarda en sık görülen ve en sık ölüme neden olan kanser türü olduğu belirtilerek, “Her yıl 2.1 milyon kadın meme kanseri tanısı alıyor ve 627 bin kadın meme kanserinden ölüyor. Ülkemizde de kadınlarda meme kanseri yüzde 37 oranla en sık gözlenen kanser türüdür. Meme kanserini kontrol altına alabilmenin en etkili yöntemleri korunma ve erken tanıdır. Erken teşhis edilen hastalarda tedavi şansı yüzde 100 e ulaşabilmektedir” ifadelerine yer verildi.

ERKEN TANIDA KENDİ KENDİNE MUAYENE, HEKİM TARAFINDAN MUAYENE VE MAMMOGRAFİ EN ETKİLİ YÖNTEMLER

Erken tanıda kendi kendine muayene, hekim tarafından muayene ve mammografinin en etkili yöntemler olduğu kaydedilen açıklamada, bu yöntemlere ilişkin bilgiler şöyle aktarıldı:

“Kendi kendine meme muayenesi: 20 yaşından sonra her kadın adetin ilk günü itibarı ile 7-10 günler arasında bir gün, adet kanaması görmüyorsa her ayın belli bir gününü seçerek kendi kendine meme muayenesi yapmalıdır. Aylık muayenesi sırasında bir önceki aya göre farklılık hissedilmesi halinde derhal doktora başvurulmalıdır.

Klinik meme muayenesi: Kadınların düzenli sağlık kontrollerinin bir parçası olmalıdır. 20 yaşından itibaren her kadında 2 yılda bir, 40 yaşından sonra yılda bir kere bu konuda eğitim almış bir hekim tarafından meme muayenesi yapılmalıdır.

Mammografi: Düşük enerjili x dalgaları kullanılarak memedeki patolojileri saptama yöntemidir ve meme kanserinden ölümleri %20 oranında azaltabilir. Ülkemizde 40-69 yaşları arasındaki kadınlara 2 yılda bir mammografi taraması yapılmaktadır.”

ERKEN TANI MERKEZİNDE SON 2 YIL İÇERİSİNDE 2 BİN 409 KADINA MAMMOGRAFİ ÇEKİMİ YAPILDI

Sağlık Bakanlığı Erken Tanı Merkezi’nde son 2 yıl içerisinde 2 bin 409 kadına mammografi çekimi yapıldığı bildirilen açıklamada, meme kanserinden korunmaya ilişkin şu uyarılarda bulunuldu:

“Tüm kanserlerde olduğu gibi meme kanserinden de korunmada tütün ve ürünlerinin kullanılmasından ve pasif olarak dumanına maruz kalınmaktan kaçınılması, hareketli bir yaşam tarzı benimsenmesi, sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi, fazla kilo almaktan kaçınılması ve alkol alımının sınırlandırılması önemlidir.”

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02/10/2021 13:25