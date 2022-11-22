Sağlık Bakanlığı: Gıda işletmelerinin kayıt süresi 2023'te doluyor

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22/11/2022

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Sağlık Bakanlığı: Gıda işletmelerinin kayıt süresi 2023'te doluyor

Sağlık Bakanlığı, gıda işletmelerine, işlemlerini tamamlayıp kayıt olabilmeleri için verilen iki yıllık geçiş süresinin 2023 yılında sona ereceğini, bu tarihten sonra kayıtlı olmayan işletmelerin gıda işi yapamayacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılında yürürlüğe giren Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasası uyarınca, tüm gıda işletmelerinin kayıt yaptırmalarının yasal zorunluluk olduğu vurgulandı.

 Kasım ayında kayıt belgesi verilen işletmeler:

 

22/11/2022 15:43
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TAGS: Sağlık Bakanlığı, Gıda, işletmeler, kayıt, süre,
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