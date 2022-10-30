Sağlık Bakanlığı: Girne Hastanesi ihalesinin iptaliyle ilgili henüz bir karar yok

Sağlık Bakanlığı, Girne Hastanesi ihalesinin iptaliyle ilgili henüz bir kararın olmadığını, itirazın Rekabet Kurulu tarafından değerlendirilmekte olduğunu açıkladı

Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada “Girne Hastanesi ihalesi ile ilgili Merkezi İhale Komisyonuna yapılan itiraz henüz sonuçlanmamış olup, ihalenin iptal edilmesiyle ilgili herhangi bir karar bulunmamaktadır. Söz konusu itiraz Rekabet Kurulu tarafından değerlendirme süreci içerisindedir.” ifadelerine yer verildi.

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30/10/2022 14:25