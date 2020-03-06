Sağlık Bakanlığı: Güney Kıbrıs’ın kararının herhangi bir bilimsel dayanağı yok!

Sağlık Bakanlığı, KKTC'de şu ana kadar herhangi bir Korona Virüsü teşhisi bulunmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın geçtiğimiz Cuma günü 4 kara sınır kapısını tek taraflı bir karar alarak kapattığı anımsatılarak, bunun herhangi bir bilimsel dayanağı bulunmadığını belirtildi.

Lefkoşa ara bölgede gerçekleştirilen İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi toplantısında, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum uzmanların yeni tip koronavirüse ilişkin (Covid-19) dünyadaki ve adadaki gelişmeleri değerlendirdiği kaydedilen açıklamada, yeşil hat üzerinden kapılarda kontrol yapmanın bilimsel bir dayanağı olmadığı, deniz ve hava ulaşımındaki kontrollerin daha önemli olduğunun vurgulandığı hatırlatıldı.

06/03/2020 17:42