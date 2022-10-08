Sağlık Bakanlığı Hastaları Ölüme Terk Etti

Az sayıda vatandaşın hayatta kalması için kullanmak zorunda olduğu Xeljanz isimli romatizma hapı adada yok. Yıllardır hastalara devlet tarafından kurul kararı ile sağlanan Xeljanz isimli ilaç, yaklaşık 3 aydır adaya getirilmiyor.

Muadili olmayan ilacın bir aylık tüketimi yaklaşık 10 bin TL, ancak vatandaşların kurul kararı olmadan ilgili ilaca ulaşması ise mümkün değil.

Ülkemizde 10 civarı kişi tarafından kullanılan ilacı zorla temin eden hastalar, Haber Kıbrıs’a yaptıkları şikayette, “İçilmediği zaman ölüme neden olabiliyor. Yurt dışındaki akrabalarımız aracılığı ile ilaç bulmaya çalışıyoruz. Bu durum bir ülkenin insanına yaşatacağı en acı şey. İlaç kurul kararı ile alınıyor, eczanelerde satılmıyor, paranız olsa bile ulaşmak çok zor…” dedi

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08/10/2022 10:39