Sağlık Bakanlığı : HIV enfeksiyonu önlenebilir, korunma ile ilgili alınacak önlemler tedaviden daha etkili ve ucuzdur

Sağlık Bakanlığı HIV enfeksiyonunun önlenebilir bir hastalık olduğuna, korunma ile ilgili alınacak önlemlerin tedaviden daha etkili ve ucuz olduğuna dikkat çekti.

Bakanlık erken dönemde ilaç tedavisine başlayan HIV pozitif kişilerin hastalık oluşmadan yaşamlarını sürdürebildiğini de vurguladı.

Bulaşmanın en yaygın görülen biçiminin cinsel ilişki olduğunun altını çizen Sağlık Bakanlığı, “Bu durumun önüne geçilmesi ise tek eşliliğin yanı sıra, riskli cinsel temasta doğru kondom kullanımıdır. Bu yöntem hastalığın cinsel yolla bulaşmasına karşı olabilecek en güvenli ve basit korunma yoludur” dedi.

Şüpheli durumlarda zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurarak test yaptırmak gerektiğinin de altını çizen Sağlık Bakanlığı, HIV testinin KKTC’deki tüm devlet hastanelerinde yapılabildiğini kaydetti.

Bakanlık HIV testiyle ilgili şu bilgileri verdi: “Tek yapılması gereken enfeksiyon hastalıkları uzmanına başvurmaktır. Bulaşıcı hastalıkların ihbarı ve bildirim sistemine göre, HIV/AIDS vakalarının bildirimi zorunlu olmakla birlikte teşhis konulan hastaların bildirimleri isim belirtilmeden, kod kullanarak yapılmaktadır”

Sağlık Bakanlığı 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle açıklama yaptı.

-“Bu yıl 24 kişide HIV pozitif saptandı”

KKTC’de 1 Ocak ile 30 Kasım 2024 tarihlerini kapsayan dönemde toplam 24 kişide HIV pozitif saptandığı ifade edilen açıklamada, bu kişilerin 13’ünün KKTC vatandaşı erkek olduğunu, KKTC vatandaşı olmayan hastaların 1’inin kadın 10’unun ise erkek olduğu kaydedildi.

-Nasıl bulaşır

Açıklamada, bulaşın korunmasız her türlü cinsel temas, enfekte kan ve kan ürünlerinin verilmesiyle ve müşterek kullanılan enjektörlerle damar içi madde kullanımı ile olabildiği belirtildi.

Hastalığın ayrıca, bebeğe annesinden hamilelik döneminde, doğum esnasında veya doğum sonrasında emzirmeyle bulaşabildiği de ifade edilen açıklamada bulaşın dövme veya piercing gibi işlemlerle de yaşanabildiği ifade edildi.

-Nasıl bulaşmaz

HIV enfeksiyonunun, HIV pozitif şahıslarla aynı iş ortamında çalışmakla, aynı okula gitmekle, sosyal ilişkilerle, sarılmakla, aynı ortamda bulunmakla, aynı çatal – kaşığı, aynı havuzu, aynı tuvaleti kullanmakla, sivrisinek ısırmasıyla, böcek sokmasıyla ter ile bulaşmadığı da vurgulanan açıklamada, “Ülkemizde kan ve kan ürünleri ile bulaşmaya karşı koruma amacı ile tüm kan ve kan ürünleri HIV yönünden test edilmekte ayrıca organ ve doku nakilleri öncesinde de gerekli testler yapılmaktadır” denildi.

Açıklamada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri ise şöyle aktarıldı:

“DSÖ’ye göre HIV, şu ana kadar yaklaşık 42,3 milyon kişinin hayatına mal olmuştur. 2023'nin sonunda tahminen 39,9 milyon HIV pozitif kişi mevcutken 2023’de 630.000 kişi HIV ile ilişkili nedenlerden yaşamını kaybetmiş ve 1,3 milyon kişi HIV enfeksiyonuna yakalanmıştır.”