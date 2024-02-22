Sağlık Bakanlığı ile UKÜ arasında protokol imzalandı

Sağlık Bakanlığı ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasında afiliasyon protokolü imzalandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlıkta düzenlenen imza töreninde konuşan Dinçyürek, amacın topluma sağlık alanında en iyi hizmeti vermek olduğunu belirtti.

İmza töreninde protokolün amaçlarına değinen Dinçyürek, “Temel niyet devletin sahip olduğu imkanlardan üniversitenin yararlanması, üniversitenin sahip olduğu imkanlardan da Sağlık Bakanlığının maksimum düzeyde yararlanması, ortak çalışmalar yapması ve iki kurumun da esas varlık sebebi topluma hizmet ve özellikle sağlık alanında en iyi şekilde halkımıza hizmet etmek çabasıdır" ifadelerini kullandı.



İş birliğinden memnuniyet duyduğunu belirten Dinçyürek, çalışmaların sadece protokol kapsamıyla sınırlı olmadığını, ileriki günlerde toplum yararına, kamu sağlığı yararına ortaya çıkacak yeni projeleri birlikte yürütme konusunda da hemfikir olduklarını kaydetti.



Dinçyürek, üniversitelerin ülkede lokomotif sektör ve bilim yuvaları olduğunu, üniversitelerin çalışmalarını desteklemek gerektiğini, onların insan gücünü, bilimdeki birikimleri ve çalışmalarının sağlık sektörüne yansımaları olduğunu söyledi.



Bu bağlamda sadece Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'yle değil, birçok üniversite ile ortak çalışma ve iş birliği yaptıklarını dile getiren Dinçyürek, “Rektörün şahsında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum." dedi.



UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri de protokol içeriğinde, ülkedeki hastanelerde, sağlık kurumlarında öğrencilerin staj yapma imkanlarını Bakanlığa ve dolayısıyla ülkeye yansıtmasının yer aldığını, bu iş birliğinden memnuniyet duyduklarını belirtti.