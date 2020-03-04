Sağlık Bakanlığı ile Universal Bankası arasında anlaşma

Geçtiğimiz hafta yanan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Universal Bankası’nda yardım hesabı açıldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı ile Universal Bankası arasında yapılan anlaşmaya göre, hastane için bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar Universal Bankası Dr. Burhan Nalbantoğlu Yardım Hesabından 10-304-0000001504 hesap numarası , CT15147098100103040000001504 UBAN Numarasından katkıda bulunabilecek.

04/03/2020 20:52