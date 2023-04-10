Sağlık Bakanlığı: Kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 80’i önlenebilir

Sağlık Bakanlığı, “Kalp Sağlığı Haftası” nedeniyle yaptığı açıklamada kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 80’inin önlenebileceğini hatırlattı.

Dünyada ve KKTC’de hayatı tehdit eden hastalıkların başında kalp ve damar hastalıkları geldiğini belirten Sağlık Bakanlığı, bazı verileri de paylaştı.

Buna göre, 2022 yılında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisinde 2 bin 676, koroner yoğun bakım ünitesinde bin 834 hasta tedavi gördü, 2 bin 213 kişiye koroner anjiyografi yapıldı, 696 hastaya stent takıldı.

Yine 2022’de 160 hastaya elektrofizyolojik çalışma, 146 hastaya pil implantasyonu,128 kişiye periferik anjiyo yapıldı, 401 kişiye girişimsel radyoloji, 20 kişiye tavi işlemi, 5 bin 808 kişiye eko, 2 bin 828 kişiye efor testi yapıldı, 2 bin 3 kişiye holter takıldı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Servisinde 401 hasta, Kardiyovasküler Cerrahi yoğun bakımında ise 213 hasta tedavi gördü. Koroner yoğun bakımda ve Kardiyovasküler Cerrahi yoğun bakımında 15 kişi, kardiyoloji servisinde ise 5 kişi hayatını kaybetti.

Kalp Damar Cerrahisinde ise 2022 yılında 153 kişiye açık kalp ameliyatı olmak üzere toplam 281 kişiye kalp ve damar ameliyatı yapıldı. 2022 yılında yapılan açık kalp ameliyatlarından 1’i kalp nakli oldu. 2019 yılından beri KKTC’de toplamda 4 hastaya kalp nakli gerçekleştirildi.

“Kalp ve damar hastalıklarına” dikkat çekmek ve toplumsal bilinç oluşturmak maksadıyla Nisan ayının ikinci haftası olarak belirlenen “Kalp Sağlığı Haftası” nedeniyle açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 3 kişiden birinin ölüm sebebini kardiyovasküler (kalp ve damar) hastalıkları oluşturduğunu belirtti.

Bakanlık, verilerin yanı sıra kalp ve damar hastalıklarının nedenlerini, belirtilerini ve yapılması gerekenleri de paylaştı.

Açıklamada kalp ve damar hastalıkları şöyle anlatıldı:

“Kalp ve damar hastalıkları, arterler ve damarlarda (kalp ve dolaşım sistemi) görülebilecek herhangi bir hastalığını içeren geniş bir terimdir. Koroner damarlarda, kalpten vücuda kan dağıtan ana aort damarlarda ve dallarında zaman içinde oluşan yağ plaklarına bağlı tıkanmaları sonucu ortaya çıkan hastalıklara kalp ve damar hastalıkları denir.”

-Nedenler

Hastalığın nedenleri ve risk faktörleri şöyle sıralandı:

“Kalp ve damar (kardiyovasküler) hastalıkların pek çok sebebi olmakla birlikte kardiyovasküler hastalıkların yüzde 80’i tütün ve tütün ürünleri kullanımı, sağlıksız beslenme ve fiziksel hareketsizlik gibi kontrol edilebilen ve engellenebilen risk faktörlerinden oluşur. Bunlarla birlikte yüksek kan basıncı, yüksek kan şekeri, yüksek kan kolesterolü, ailede kalp hastalığına yatkınlık ve obezite de kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörleridir.”

-Belirtiler

Kalp ve damar hastalıklarında en sık rastlanan belirtiler şu şekilde aktarıldı:

“Göğüs ağrısı (Angina Pektoris); Nefes darlığı; Çarpıntı; Bayılma. Tıkalı olan damarın beslediği organ ile ilgili belirtiler (Örneğin bacak damar tıkanıklığında bacakta ağrı, soğuma, uyuşukluk ve güçsüzlük)”

-Dikkat edilmesi gerekenler

Kalp ve damar hastalığı olan bireylerin dikkat etmesi gerekenler şöyle paylaşıldı:

“Dengeli ve sağlıklı beslenin; her gün fiziksel aktivite yapın; tütün ve tütün ürünleri kullanmayın; Alkolden uzak durun, Kardiyovasküler riskinizi öğrenenin, Kilo kontrolünüze dikkat edin ve kilolu olup olmadığınızı öğrenenin, Tansiyonunuzu (kan basıncınızı) öğrenenin, Kan şekerinizi öğrenenin, Trigliserid ve kolesterol değerlerinizi öğrenenin. Doktorunuzun sağlıklı yaşam önerilerine uyun.”

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10/04/2023 13:46