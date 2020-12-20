Sağlık Bakanlığı: Mesafenizi koruyun

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20/12/2020

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Sağlık Bakanlığı: Mesafenizi koruyun

Haber Kıbrıs’ın gündeme getirdiği “PCR kuyruğu başladı, önlem yok…” haberi üzerine Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sıra bekleyen vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde çağrı yapıldı.

Öte yandan bakanlığın açıklamasına “Uyarı yapacağına kendiniz önlem alın” yorumları yapıldı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

Sağlık Bakanlığı tarafından sabah yapılan açıklama ile birlikte hizmet sektöründe çalışanların ve  PCR  testi yaptıracak olanların, başvurdukları sağlık merkezlerinde ve hastanelerde koronavirüs önlemleri çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları önemle rica olunur.

20/12/2020 15:26
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TAGS: Sağlık Bakanlığı: Mesafenizi koruyun, haberkibris,
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