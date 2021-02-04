Sağlık Bakanlığı nerelerde PCR testi yapılacağını açıkladı!

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04/02/2021

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Sağlık Bakanlığı nerelerde PCR testi yapılacağını açıkladı!

Sağlık Bakanlığı vatandaşların nerelerde PCR testi yaptırabileceğine ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

Lefkoşa Fuar alanında haftanın 7 günü 08.00-16.00, Girne'de Leymosun Kültürevi'nde haftanın 7 günü 08.00-16.00,  Mağusa  Devlet  Hastanesi'nde  haftanın 7 günü 08.00-16.00, Cengiz Topel  Hastanesi'nde hafta içi  her gün 09.00-14.00,  Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde hafta içi  her gün 09.00-12.00, İskele Belediyesi Kapalı  Spor Salonunda sadece yarın 11.00-16.00, diğer günler hafta içi her gün 08.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz PCR testleri yapılacaktır.

Ayrıca Gazimağusa Belediyesi Arena Spor Salonunda pazartesi gününden itibaren PCR testi yapılmaya başlanacaktır.

Test yaptırmaya gidecek olan vatandaşların sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyması önemle rica olunur.

04/02/2021 18:04
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TAGS: Sağlık Bakanlığı nerelerde PCR testi yapılacağını açıkladı!, haberkibris, kıbrıs covid-19,
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