Sağlık Bakanlığı: O laboratuvarlar hakkında yasal işlem başlatılacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre PCR testleri için 100 TL 'den daha fazla ücret talep eden laboratuvarlar hakkında yasal işlem başlatılacağı duyuruldu.

Açıklamaya göre,Bakanlar Kurulu'nun 1 Eylül 2021 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından PCR testleri için yetkilendirilen laboratuvarlar yaptıkları PCR testi için azami 100TL alacaklar.

Karar harici davranan ve 100 TL 'den daha fazla ücret talep eden laboratuvarlar hakkında yasal işlem başlatılacak.

Bu habere tepkiniz:



03/01/2022 13:45