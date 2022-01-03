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Sağlık Bakanlığı: O laboratuvarlar hakkında yasal işlem başlatılacak

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03/01/2022

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Sağlık Bakanlığı: O laboratuvarlar hakkında yasal işlem başlatılacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre PCR testleri için 100 TL 'den daha fazla ücret talep eden  laboratuvarlar hakkında yasal işlem başlatılacağı duyuruldu.

Açıklamaya göre,Bakanlar Kurulu'nun 1 Eylül 2021 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından PCR testleri için yetkilendirilen  laboratuvarlar yaptıkları PCR testi için azami 100TL alacaklar.

Karar harici davranan ve 100 TL 'den daha fazla ücret talep eden laboratuvarlar hakkında yasal işlem başlatılacak.

03/01/2022 13:45
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TAGS: Sağlık Bakanlığı, pcr testleri, kktc
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