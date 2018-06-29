Sağlık Bakanlığı o uyarıyı yineledi

Sağlık Bakanlığı Girne İlçesi Püsküllü (Karakız) Bölgesi’nde denize girilmemesi konusunda yaptığı uyarıyı yineledi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada

Rutin olarak gerçekleştirilen ve Haziran ayında yapılan son deniz suyu analizleri neticesinde Girne İlçesi Püsküllü (Karakız) Bölgesi’nden alınan numune sonuçlarının normal değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan analiz sonuçlarına göre halkımızın bu bölgede denize girmemesi sağlık açısından önem taşımaktadır. Kamuoyuna duyurulur... denildi