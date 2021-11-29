Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapılacak

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacak. Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı,bugün saat 11.00'de Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacaklarını açıkladı.

Mehmet Çakıcı, Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında KKTC vatandaşı bağımlı hastaların tedavi masraflarının %80'nin karşılandığı protokolün yenilenmesi aşamasında yaşananlara tepki göstererek, Ali Pilli'nin Sağlık Bakanlığı 'nı yönetecek kapasitesinin olmadığını söyledi.

Çakıcı, 2 yıldır hizmet veren Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'nin bağımlılık tedavisi için ülkemizde kurulan ilk ve tek Rehabilitasyon Merkezi olduğunu belirterek, bugüne kadar yüzlerce gencin tedavi olduğunu ve hayatlarının kurtulduğunu söyledi.

KKTC vatandaşı bağımlı hastaların tedavi masraflarının %80 'inin karşılandığı protokolün, pek çok aile ve hasta için umut kapısı olduğunu vurgulayan Çakıcı,ödüllü ve yerli bir kurum olan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'ne Türkiye ve Avrupadan da her ay hastaların gelmekte olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı önünde düzenleyecekleri protesto eyleminde konuyla ilgili detaylı bilgiler vereceğini kaydeden Çakıcı, Sağlık Bakanı Alli Pilli'nin istediği kadar polis ve güvenlik görevlisi gönderebileceğini dile getirdi.

Bu habere tepkiniz:



29/11/2021 09:54