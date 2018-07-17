Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadı

Sağlık Bakanlığı tarafından darp olayıyla ilgili yapılan açıklamada, 15 Temmuz akşamı bir hastaya müdahale etmek isteyen hemşirelerin hasta tarafından darp edildiği kaydedilerek, olayla ilgili bilgi aktarıldı.

Açıklamada, polisten alınan bilgiye göre, saat 22.15’te 112 acil servisin arandığı ve ambulansın olay yerine giderek hastaya müdahale etmeye çalışıldığı belirtilerek, hemşirelerin müdahalesini reddeden kişinin, onlara saldırarak darp ettiği; polisin dava okuduğu söz konusu kişinin suçunu kabul ettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında “Gecenin bir yarısı evlerinden uzakta hasta kurtarmak uğruna emek veren, ekmek parası peşinde koşan hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti ve bu tarz saldırıları kınar Sağlık Bakanlığı olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz” denildi.