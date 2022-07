Sağlık Bakanlığı son raporunu açıkladı: İskele Belediyesi halk plajı deniz suyu temiz

İskele Belediyesi Halk Plajı’na ait Temmuz ayı deniz suyu raporu açıklandı. İskele Belediyesi’nin anında müdahalesi ve hummalı çalışması neticesinde, Haziran ayında açıklanan kirlilik bertaraf edildi ve İskele Belediyesi Halk Plajı deniz suyu raporu temiz çıktı. Çevre Mühendisi kontrolünde soruna anında müdahale eden İskele Belediyesi, İskele Belediyesi Halk Plajı’na giden pis su akıntısını da ortadan kaldırdı. İskele Belediyesi Zabıta Birimi, atık sudan temizlenen söz konusu bölgeyi 7/24 kontrol altına aldı. Deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen şantiyeler İskele Belediyesi tarafından mühürlenirken, Çevre Koruma Dairesi tarafından da para cezası kesildi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da son durumla ilgili değerlendirmeyi, katıldığı Sokağın Sesi isimli programda yaptı. İskele Belediyesi Halk Plajı’ndan canlı olarak yayınlanan programda Moderatör Prof. Dr. Hamit Caner’e konuk olan Başkan Sadıkoğlu, hummalı çalışmanın sonucunda, açıklanan Temmuz ayı deniz suyu raporunun olumlu çıkmasının, kendileri için sürpriz olmadığını söyledi. Hiçbir şey insan sağlığından daha önemli değil diyen Başkan Sadıkoğlu, bunun için de seferberlik başlattıklarını, kimilerinin ekonomik gücüyle, kimilerinin vizyonuyla, kimilerinin de iş gücü ve emeğiyle katkı koymaya başladığını belirtti.

SAĞLIK BAKANLIĞI SON RAPORUNU AÇIKLADI: İSKELE BELEDİYESİ HALK PLAJI DENİZ SUYU TEMİZ

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, dün (15 Temmuz) akşam İskele Belediyesi Halk Plajı’ndan canlı yayınlanan Sokağın Sesi programında, Prof. Dr. Hamit Caner’in konuğu oldu. Kendisi ile birlikte programa konuk olan Noyanlar Grup Direktörü Ahmet Noyan, NorthernLAND Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt, Döveç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç, Ötüken Köyü Muhtarı Turgut Özyöre, İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi Üyesi Hüseyin Öztörel ile Prof. Dr. Ercan Hoşkora ile İskele Belediyesi Halk Plajı için açıklanan deniz suyu raporunu değerlendirdiler. Nisan-Mayıs aylarında açıklanan deniz suyu raporunda temiz olan İskele Belediyesi Halk Plajı’nın, Haziran ayındaki raporlarda kirli çıkmasının hemen akabinde denize aktığı tespit edilen atık suya müdahale eden İskele Belediyesi, hummalı çalışması neticesinde, deniz suyundaki kirliliği çok kısa bir sürede bertaraf etmeyi başardı. Söz konusu kirliliğin ortadan kaldırılması, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son deniz suyu raporlarına da yansıdı ve İskele Belediyesi Halk Plajı’nın deniz suyu temiz çıktı.

SADIKOĞLU: “ESAS OLAN ÜLKEMİZDİR, ORTAK GAİLEMİZ, ÖZELİMİZ İSE İSKELE’DİR”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da son rapor doğrultusunda İskele Belediyesi’nin halk sağlığına ve insan sağlığına verdiği değeri bir kez daha kanıtladığına dikkat çekti. ‘Bu sorun hepimizin sorunu. Esas olan ülkemizdir, özelimiz ise ortak gailemiz ise İskele’mizdir’ diyen Başkan Sadıkoğlu, onlarca milletten insanı ağırlayan İskele’nin, ülke tanıtımına büyük katkı sağladığına da vurgu yaptı. ‘Halk sağlığına, insan sağlığına verdiğimiz önem, değer, seçildiğimiz günden beridir ortadadır’ diyen Sadıkoğlu, yapıcı her türlü eleştiriye ve işbirliğine açık olduğunun da altını çizdi. ‘Biz her şeyi göremeyiz, her şeyi bilemeyiz. Öyle bir iddiamız da yok. Ben şahsım adına, ne bilmediğimi de çok iyi bilirim’ diyen İskele Belediye Başkanı, raporla ilgili ortaya çıkan zafiyete de açıklık getirdi: “Nisan-Mayıs ve Haziran aylarında denizlerimizden tahliller alındı. Nisan ve Mayıs ayı temiz çıktı. Haziran ayında çıkan sonuçtan habersiz gazetecilere açıklama yaptım. Ancak elimde Nisan ayına ait raporlar olduğundan deniz suyu temizdir açıklaması yaptım. Haziran ayındaki rapor elimde olmadığı için böyle bir zafiyet oluştu. Ancak bilinmesini isterin ki, kendim, çocuklarımın, eşimin dostumun girdiği denize kimseyi yönlendirmek arzusunda değilim.”

SADIKOĞLU: “SON 8 GÜNDÜR DEREDEN DENİZE HİÇBİR ŞEKİLDE SU AKMIYOR”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Haziran ayında açıklanan deniz suyu raporunda ortaya çıkan İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki kirliliğe hiç vakit kaybetmeden, anında müdahale ettiklerini de belirtti, Çevre Mühendisi eşliğinde yapılan çalışmalardan bahsetti: “Haziran ayında çıkan sonucun hemen ertesinde bölgemizdeki bütün yatırımcılarımızla, İçişleri Bakanımızın kontrolünde, Kaymakamlığımızla birlikte yoğun, hummalı bir çalışma başlattık. Son 8 gündür de söz konusu dereden denizimize hiçbir şekilde su akmıyor. Çakıl var kum var. Çevre Mühendisimizin de önerileriyle klorlama, kireçleme, ne gerekiyorsa yapıldı. Zabıta Birimimiz de her hangi bir akıntı var mı yok mu rutin olarak gece gündüz kontrolünü yaptı, yapıyor da. Bu hummalı çalışmanın sonucu olarak da Temmuz ayı raporlarının temiz çıkması bana göre beklenen bir sonuçtu.”

“REHAVETE KAPILMADIK, TEHLİKENİN FARKINDAYIZ”

Deniz suyunun temiz çıkmasıyla birlikte asla rehavete kapılmadıklarını da vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, tehlikenin farkında olduklarını, bunun için de harekete geçtiklerini ifade etti: “Kimi arkadaşlarımız ekonomik gücüyle, kimi arkadaşlarımız vizyonuyla, kimi arkadaşlarımız da iş gücüyle emeğiyle katkı koymaya başladı. Eminim ki bu kartopu daha da büyüyecek ve verimli hale gelecek.”

16/07/2022 13:28