Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ilkyardım kurslarına katılanlara sertifikaları verildi

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, bakanlık bünyesinde düzenlenen ilk yardım kurslarını tamamlayanlara sertifikalarını sundu.

Sertifika töreninde, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, eğitmenler Filiz Uzun ve Aynur Özkum İzveren konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından eğitimlere katılarak sertifika almaya hak kazanan 23 kişiye sertifikaları takdim edildi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ilkyardım kurslarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı’nın iki personelinin her ay ilkyardım kursları verdiğini dile getiren Altuğra, bu bilincin yaygınlaşarak daha çok insana ulaşmanın daha fazla insanın hayatının kurtulmasına vesile olacağını belirtti.

Yapılanın kutsal bir görev olduğuna işaret eden Altuğra, eğitimcilere ve kursa katılanlara teşekkür etti.

Eğitmen Filiz Uzun, 24 yıldır sağlık eğitmenliği yaptıklarını, 8 yıldan beri düzenli halk eğitimleri verdiklerini ifade etti.

Her ay iki kez kurslar düzenlendiğini söyleyen Uzun, bin 600 kişinin sertifika aldığını belirtti.

Uzun, Altuğra ve katılımcılara teşekkür etti.

Eğitmen Aynur Özkum İzveren de kursların topluma faydalı olacağına inanç belirtti.

İzveren, kurslara katılmak isteyenlerin Sağlık Bakanlığı’na başvurabileceğini söyledi.

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02/11/2022 15:27