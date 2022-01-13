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Sağlık Bakanlığı: Tüm kitler, Avrupa standartları belgesine sahip

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13/01/2022

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Sağlık Bakanlığı: Tüm kitler, Avrupa standartları belgesine sahip

R-T PCR kitleri SARS COV-2’nin genetik yapısında yer alan spesifik gen bölgelerini hedef almaktadır.

Bu gen bölgeleri SARSCOV-2 virüsüne özgüdür ve infulenza, rhinovüs, enterovirüs gibi diğer RNA virüsleri ile çok farklı genetik yapıya sahiptir dolayısıyla bu kitlerin yanlış pozitif sonuç verme ihtimalleri yoktur.

Gerek Sağlık Bakanlığı DNA Laboratuvarı tarafından kullanılan gerekse İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin dış laboratuvarlarda kullanılmak üzere ithal izni verdiği tüm kitler, CE-IVD ( Avrupa Kalite Standartlarına Uyumluluk-Tanı Amaçlı Kullanım) Belgesine sahip olup, özgüllük ve duyarlılık ( Specificity/ Sensitvity ) çalışmaları yapılmış ve onaylanmış kitlerdir.

13/01/2022 13:42
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TAGS: pcr test kitleri
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