Sağlık Bakanlığı uyardı: Çocuk ve gençlere dikkat edin

Sağlık Bakanlığı, yaşanan olayın fiziksel etkileri yanında psikolojik etkilerini de göz önünde bulundurarak özellikle çocuk ve gençlerin korunması adına bazı tedbirler alınması gerektiği konusunda uyardı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle: “Bilindiği üzere doğal afetler hepimizi olumsuz etkileme ihtimali olan olaylardır. Dün akşam da ülkemizde bir sel felaketi ve buna bağlı can ve mal kayıpları yaşanmıştır.

Olayın fiziksel etkileri yanında psikolojik etkilerini de göz önünde bulundurarak özellikle çocuk ve gençlerin korunması adına bazı tedbirler alınması gerekmektedir. Aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önemlidir.

-Sosyal , görsel ve yazılı medyada doğruluğu onaylanmamış bilgi yayınlanmaması, aşırı duygusal yorumlardan kaçınılması

-Çocukların genel güvenlik algısını bozma ihtimali bulunan abartılı haber, yorum ve konuşmalardan uzak tutulması

-Çocuk ve gençlerin yaşlarına uygun, doğruluğu olan ve anlayabilecekleri şekilde net ve gerçekci bilgiler verilmesi

– Çocuk ve gençlerin konu ile ilintili duygu ifade edebilmelerine olanak sağlanması ve onları geçiştirmeden dinlemek için zaman ayrılması-Doğal afetlerin tüm dünyada yaşanan olaylar olduğu gerçeğini unutmadan alınabilecek tüm önlemlerle ilgili genç ve çocukların bilgilendirilmesi ve sağlıklı önlemleri almaları yönünde desteklenmeleri

-Herkesin olumsuz yaşam olayları sonrasında etkilenme şekli, iyileşme ve toparlanma süresi farklılık gösterebilir. Siz veya çocuğunuz gündelik yaşamınızı sürdürmekte zorlanıyor ve günlük rutinlerinize dönemiyorsanız, hızlıca bir psikolojik/psikiyatrik destek almak için ilgili merkezlere başvurmanız faydalı olacaktır.”