HABER KIBRIS

Sağlık Bakanlığı ve Diyetisyenler Birliği, halk sağlığı için ele ele

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30/04/2019

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Sağlık Bakanlığı ve Diyetisyenler Birliği, halk sağlığı için ele ele

Sağlık Bakanlığı ile Diyetisyenler Birliği arasında protokol imzalandı. 2 Mayıs 2019 Perşembe gününden itibaren bakanlığa bağlı sağlık merkezi ve odalarında diyetisyenler görev yapacak.

Sağlık Bakanlığı ile Diyetisyenler Birliği arasında protokol imzalandı. 2 Mayıs 2019 Perşembe gününden itibaren bakanlığa bağlı 17 adet Sağlık Merkez/Ocak/Poliklinikleri’nde ve 5 Sağlık Odasında, geliştirilen proje kapsamına diyetisyenler görev yapacak. Diyetisyenler Birliği tarafından görevlendirilecek  diyetisyenler, merkez ve ocaklara başvuran vatandaşlara hem tedavi amaçlı poliklinik yapacak, hem de o bölgelerde bilgilendirme ve eğitim toplantıları gerçekleştirecek.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, dün bakanlıkta gerçekleşen ve protokol  imzanalanan törende yaptığı konuşmada bu protokolün, Diyetisyenler Birliği ile uzun zamandır üzerinde çalıştıkları  bir pojenin ürünü olduğunu kaydetti.   Besim, “Öncelikli hedefimiz; insan ve halk sağlığıdır. Biliyoruz ki obezite, günümüzde sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın çok ciddi bir sorunudur. Ve yine biliyoruz ki; obezite varsa ardından kanser, kalp, diyabet gibi birçok hastalık gelir. Eğer halk sağlığını korumayı, önlem almayı düşünüyorsak obeziteyle etkin mücadele etmemiz şarttır. Ancak koruyucu halk sağlığı çalışmaları ile erken tanı koyabilir ve hastalıklara karşı önlem alabiliriz. Ne kadar çok insana, ne kadar çok uzağa ulaşabilirsek o kadar çok  vatandaşımızı sağlık anlamında koruyabiliriz ve obeziteyle mücadele edebiliriz. Diyetisyenler Birliği ile koruyucu hekimlik anlamında el ele verdik ve bir yola çıktık. Eminim ki, bu projeden çok ciddi sonuçlar elde edeceğiz” dedi.

Sağlık Kurumları’nda aşağıda belirtilen gün ve şartlarda “Poliklinik Hizmeti” verecektir:

SAĞLIK KURUMU

GÜN (çalışma günleri için boş oda müsaitlik durumu)

Trenyolu Polikliniği

Her gün

Lapta Sağlık Merkezi

Salı

Maraş Semt Polikliniği

Salı - Perşembe

Değirmenlik Sağlık Merkezi

Çarşamba

Çamlıbel Sağlık Merkezi

Pazartesi

Dipkarpaz Sağlık Merkezi

Pazartesi - Cuma

Akdoğan Sağlık Merkezi

Salı - Perşembe - Cuma

Esentepe Sağlık Merkezi

Perşembe

Mehmetçik Sağlık Merkezi

Çarşamba

Yenierenköy Sağlık Merkezi

Salı-Çarşamba-Cuma

Geçitkale Sağlık Merkezi

Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe

Güzelyurt Sağlık Merkezi

Çarşamba

Serdarlı Sağlık Merkezi

Pazartesi - Çarşamba - Cuma

İnönü Sağlık Merkezi

Pazartesi - Cuma

Akıncılar Sağlık Ocağı

Çarşamba

İskele Sağlık Merkezi

Pazartesi - Çarşamba

Lefke Sağlık Merkezi

Hergün

Vadili Sağlık Odası

Oda yok - grup/halk eğitimi

Paşaköy Sağlık Odası

Perşembe

Dörtyol Sağlık Odası

Salı

Dilekkaya - Beyarmudu Sağlık Odası

Çarşamba (dönüşümlü)
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TAGS: sağlık, diyet, sağlık merkezleri, diyetisyen, haber, kıbrıs
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