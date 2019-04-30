Sağlık Bakanlığı ve Diyetisyenler Birliği, halk sağlığı için ele ele

Sağlık Bakanlığı ile Diyetisyenler Birliği arasında protokol imzalandı. 2 Mayıs 2019 Perşembe gününden itibaren bakanlığa bağlı sağlık merkezi ve odalarında diyetisyenler görev yapacak.

Sağlık Bakanlığı ile Diyetisyenler Birliği arasında protokol imzalandı. 2 Mayıs 2019 Perşembe gününden itibaren bakanlığa bağlı 17 adet Sağlık Merkez/Ocak/Poliklinikleri’nde ve 5 Sağlık Odasında, geliştirilen proje kapsamına diyetisyenler görev yapacak. Diyetisyenler Birliği tarafından görevlendirilecek diyetisyenler, merkez ve ocaklara başvuran vatandaşlara hem tedavi amaçlı poliklinik yapacak, hem de o bölgelerde bilgilendirme ve eğitim toplantıları gerçekleştirecek.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, dün bakanlıkta gerçekleşen ve protokol imzanalanan törende yaptığı konuşmada bu protokolün, Diyetisyenler Birliği ile uzun zamandır üzerinde çalıştıkları bir pojenin ürünü olduğunu kaydetti. Besim, “Öncelikli hedefimiz; insan ve halk sağlığıdır. Biliyoruz ki obezite, günümüzde sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın çok ciddi bir sorunudur. Ve yine biliyoruz ki; obezite varsa ardından kanser, kalp, diyabet gibi birçok hastalık gelir. Eğer halk sağlığını korumayı, önlem almayı düşünüyorsak obeziteyle etkin mücadele etmemiz şarttır. Ancak koruyucu halk sağlığı çalışmaları ile erken tanı koyabilir ve hastalıklara karşı önlem alabiliriz. Ne kadar çok insana, ne kadar çok uzağa ulaşabilirsek o kadar çok vatandaşımızı sağlık anlamında koruyabiliriz ve obeziteyle mücadele edebiliriz. Diyetisyenler Birliği ile koruyucu hekimlik anlamında el ele verdik ve bir yola çıktık. Eminim ki, bu projeden çok ciddi sonuçlar elde edeceğiz” dedi.

Sağlık Kurumları’nda aşağıda belirtilen gün ve şartlarda “Poliklinik Hizmeti” verecektir: