Sağlık Bakanlığı ve Erenköy-Karpaz Belediyesi arasında sağlık hizmetleri verilmesine ilişkin protokol imzalandı.

Sağlık Bakanlığı ve Erenköy-Karpaz Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü ile engelli, yatağa bağlı veya yerinde sağlık bakımına ihtiyaç duyan kişilere yönelik yerinde ortak sağlık hizmeti sunulacak.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, protokol imza töreninde konuşan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Erenköy-Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, protokolün sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorlanan kesimlere yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.

Bakan Dinçyürek, birkaç aydır görüştükleri protokolü hayata geçirmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, protokol kapsamında Erenköy-Karpaz Belediyesi sınırları içinde, hastaların evlerinde bakım hizmetlerinin, sağlık bakanlığı ve belediyenin ortak iş birliği içinde gerçekleştirileceğini ifade etti. Bakan Dinçyürek, Başkan Bakırcı'ya teşekkür etti.

Protokolün bir pilot çalışma olarak başlayacağını ve ilerleyen dönemde Mehmetçik Belediyesi'nin de projeye dahil edilebileceğini belirten Dinçyürek, böylece İskele'ye doğru genişleyerek, evinde bakıma muhtaç hastalara yerinde sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Proje kapsamında yeni bir hekim istihdamı yapılacağını söyleyen Dinçyürek, aynı zamanda Yenierenköy Sağlık Merkezi'ne bağlı belediye ile birlikte halihazırda istihdam edilen bir hemşire ve fizyoterapistin de bu proje kapsamında görevlendirildiğini belirtti.

Bakan Dinçyürek, bu çalışmanın sadece bölgeye yansımayacağını, ada genelinde rol model oluşturacağını ifade etti.

Erenköy-Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı da, bugün imzalanan protokolün "ülkede bir ilk" olduğunu, yaşlılara yönelik sağlık ve sosyal hizmetlerde önemli bir adım olduğunu belirterek, Bakan Dinçyürek'e destekleri ve işbirliği dolayısıyla teşekkür etti.

Bakırcı, protokol kapsamında gerekirse bir doktor eşliğinde hemşirelerle yerinde bakım dahilinde fizik tedavi açısından da hizmet sunulacağını kaydetti.

Protokol kapsamında yaşlı koronik hastaların kurul ilaçlarının temininin de bu hizmet kapsamında yapılacağını ifade eden Bakırcı, ilaçların kendilerine teslim edileceğini ve evde kuaförlük hizmetinden sosyal desteklere kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunulacağını söyledi.

Bakırcı, projenin başarıya ulaşması durumunda tüm ülke genelinde genişletileceğini sözlerine ekledi.