Sağlık Bakanlığı yarın ‘Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu’ düzenliyor

ads
01/03/2020

ads
ads
Sağlık Bakanlığı yarın ‘Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu’ düzenliyor

Sağlık Bakanlığı yarın  “Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu” düzenliyor.

Bakanlık açıklamasına göre,  sempozyum saat 09:30’da Girne Acapulco Hotel’de yer alacak.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa ve  Başbakanlık Uyuşturucu Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’nun açılış konuşmalarıyla başlayacak sempozyumda “Okullarda önleyici rehberlik hizmetleri”, “Bağımlılıkla mücadelede yaklaşım”, “Bağımlılığın nörobiyolojik temelleri”, “Yasa dışı bağımlılık yapan maddelerin narkotik polisi açısından değerlendirilmesi”, “İnternet oyunu oynama bozukluğu”, “Yasal bağımlılık sigara”, “Uyuşturucu maddeler ve etkileri”  konuları uzmanlar tarafından ele alınacak.

01/03/2020 17:23
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Sağlık Bakanlığı, Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.