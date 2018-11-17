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Sağlık Bakanlığı, ‘Yaşlılık Ve Yaşlılıkta Yaşanan Sorunlar’ Konulu Seminer Düzenliyor

Sağlık Bakanlığı, pazartesi günü, “Yaşlılık Ve Yaşlılıkta Yaşanan Sorunlar” konulu seminer düzenliyor. 

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17/11/2018

Sağlık Bakanlığı, ‘Yaşlılık Ve Yaşlılıkta Yaşanan Sorunlar’ Konulu Seminer Düzenliyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Thallassaemia Konferans Salonu’nda, 11.00 – 13.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan “Yaşlılık Ve Yaşlılıkta Yaşanan Sorunlar” Semineri’ne konuşmacı olarak; Türkiye’den Prof. Dr. Abdülkadir Çevik,  Prof. Dr. Engin Dudu Turan ve Prof. Dr. Sevgi Aras katılacak. Seminere tüm halk davet edildi.

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TAGS: Sağlık Bakanlığı, haber, kıbrıs
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