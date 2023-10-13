Sağlık Bakanlığı yeşil reçete konusunda kararlar aldı

Sağlık Bakanlığı, "yeşil reçete" konusunda bazı kararlar alındığını açıkladı.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek başkanlığında Sağlık Bakanlığı'nda yapılan toplantıda, yeşil reçetenin kullanımı, takibi ve yeşil reçeteye tabi ilaçların imhasıyla ilgili bir dizi karar üretildi.

Alınan kararların Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği kanalıyla ilgili paydaşlarına ve ecza depolarına iletileceği belirtildi.