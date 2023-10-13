Sağlık Bakanlığı yeşil reçete konusunda kararlar aldı

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13/10/2023

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Sağlık Bakanlığı yeşil reçete konusunda kararlar aldı

 Sağlık Bakanlığı, "yeşil reçete" konusunda bazı kararlar alındığını açıkladı.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre, Sağlık Bakanı  Hakan Dinçyürek başkanlığında Sağlık Bakanlığı'nda yapılan toplantıda, yeşil reçetenin kullanımı, takibi ve yeşil reçeteye tabi ilaçların imhasıyla ilgili bir dizi karar üretildi. 

Alınan kararların Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği kanalıyla ilgili paydaşlarına ve ecza depolarına iletileceği belirtildi.

13/10/2023 22:53
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TAGS: Sağlık Bakanlığı, yeşil reçete
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