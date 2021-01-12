Sağlık Bakanlığı'dan hemşirelik sınavına girecek olan adaylara çağrı

Sağlık Bakanlığı 17 Ocak'ta hemşirelik sınavına girecek olan karantinadaki adaylara çağrı yaparak 15 Ocak'a kadar Sağlık Bakanlığı'na bildirim yapmalarını istedi.

Açıklama şöyle:

17 Ocak 2021 tarihinde, 3. Derece Yüksek Hemşirelik sınavına girecek olan ve bu tarihte gerek temaslı olarak gerekse yurtdışından geldiği için karantinada olacak olan adayların, 15 Ocak 2021 tarihine saat 12.00'a kadar sınava girebilmesi için gerekli ayarlamarin yapılabilmesi adına Sağlık Bakanlığı'na bildirim yapmaları gerekmektedir.

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12/01/2021 12:40