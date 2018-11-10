Sağlık Bakanlığı’na 15 tekerlekli sandalye bağışı

Ülke spor kulüplerinden YONPAŞ Dumlupınar Spor Kulübü öncülüğünde, Türkiye Tüm Engelliler Konfederasyonu, Dünya Engelliler Federasyonu ile Sosyal Farkındalik Federasyonu Sağlık Bakanlığı’na 15 tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Sandalyelerin 5’i Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği; 10’u ise Devlet Hstanesi’nde kullanılacak.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre bağış, Onkoloji Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim burada yaptığı konuşmada, yapılan bağıştan dolayı teşekkür ederek, “Mutluluktan gözlerimi yaşarttınız” dedi.

Sosyal sorumluluk projelerini her zaman gönülden desteklediklerini söyleyen Bakan Besim, bu projenin de insana yardım tutkusu ile yapıldığını ifade ederek, katkı koyan herkese yürekten teşekkür etti.

Bakan Besim, tüm toplum bireylerinin hep birlikte engelsiz toplumlar, şehirler, engelsiz köyler ve kurumlar oluşturmak için çalışması gerektiğine de dikkat çekti.

Türkiye Tüm Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı Nedim Kılıç da böyle bir projede yeralmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kılıç, kendisi de bir engelli birey olarak yaşadıkları zorlukları anlatarak, “Devletimize ve milletimize bize sakın acıyarak bakmayın diyoruz. Biz de her birey gibi ülkemize hizmet için çalışıyoruz. Bize yapılan destek ve yardımları şimdi biz yapıyoruz bundan da çok mutluyuz” dedi.