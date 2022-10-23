Sağlık Bakanlığı'na bağlı TSHD Meme Kanseri Farkındalık Semineri düzenliyor

"Kanserden değil geç kalmaktan kork" temasıyla Meme Kanseri farkındalık semineri düzeliyor.

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23/10/2022

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Sağlık Bakanlığı'na bağlı TSHD Meme Kanseri Farkındalık Semineri düzenliyor

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde " Uzman Filiz Uzun'un konuşmacı olacağı  "Kanserden değil geç kalmaktan kork" temasıyla Meme Kanseri farkındalık semineri düzeliyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, yarın saat 16.00'da AKM Birkan Uzun Konferans Salonu'nda yapılacak seminere Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da katılarak konuşma gerçekleştirecek.

23/10/2022 14:01
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TAGS: Sağlık Bakanlığı, TSHD, Meme, Kanseri, Farkındalık, Semineri
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