Sağlık Bakanlığı’na uyarılarda bulundu

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29/11/2022

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Sağlık Bakanlığı’na uyarılarda bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, Meclis Genel Kurulu'nda “Sağlıkta Çözülemeyen Yaşamsal Sorunlar” konulu güncel konuşma yaptı. Besim, son yıllarda ve özellikle son aylarda sağlıkta ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, sağlık siteminin bir ekip işi olduğuna, tüm ilgili ekiplerin birlikte bu sistemi çalıştırabileceğine işaret etti.

Besim, sorunlar yaşanmasının normal olduğunu, ancak sorunların karşılıklı konuşularak, birlikte çalışılarak çözülebileceğini anlattı. Sorunlara dikkat çekmek amacıyla sağlıkta örgütlü sendikaların grevine Bakanlar Kurulu tarafından 60 gün yasak getirildiğini ifade eden Filiz, Acil Durum Hastanesi'ne taşınan kadın doğum servisi ile ilgili yaşanan sıkıntıları anlattı.

Besim, ani kararlarla çalışanların motivasyonunun, iş barışının bozulduğunu ifade ederek, bu konuda açılan davalara işaret etti, kadın doğum uzmanlarının şikayetlerini gündeme getirdi, “yanlış” olarak yorumladığı bu kararın düzeltilesini talep etti. Uyuz hastalığına da dikkat çeken Besim, Sağlık Bakanlığı’na uyarılarda bulundu, tıpta eğitim alan gençlerin burslarının da yatırılmadığını kaydetti.

29/11/2022 18:04
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TAGS: Sağlık Bakanlığı’na uyarılarda bulundu
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