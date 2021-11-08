Sağlık Bakanlığında devir teslim töreni gerçekleşti

Sağlık Bakanlığı görevine atanan Dr Ali Pilli görevi Dt Ünal Üstel’den devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Üstel, UBP 22’nci olağan kurultayındada başkan seçilen Faiz Sucuoğlu’nun hazırladığı kabinede değişikliğe gittiğine dikkat çekti. Sağlık Bakanı olarak 8 ay görev yaptığını belirten Ünal Üstel, “Hedeflerimizin hepsine ulaştık. Basın toplantısı ile yaptıklarımızı anlatacağız” dedi.

Üstel: Devlet hastanesindeki DNA laboratuvarını büyüttük

Ulaştığı hedeflerden bahseden Üstel, “5 binlerdeki test sayılarını artırdık. 20-25 bin test sayısına ulaştık. Antijen testleri de dahil ettik. Günde ortalama 20 bin test yapıldı. Devlet hastanesindeki DNA laboratuvarını büyüttük. Yeni PCR cihazları aldık ve PCR testi kapasitesi de arttı” diye konuştu.

"Ev karantinasıyla devleti külfetten kurtardık"

Hasta ve temaslılar için otellerin karantina merkezi olduğunu ve devletin büyük paralar ödediğini anlatan Üstel, “Devleti büyük bir külfetten kurtarmak için ev karantinasına ve bileklikle takip sistemine geçtik. Önce çocuklu aileler ve kronik hastalardan başladık. Bileklik uygulamasıyla devlete kaynak da yarattık” ifadelerini kullandı.

"Aşı oranında yüzde 70'i geçtik"

Aşılamada koydukları yüzde 70 hedefini aştıklarını dile getiren Üstel, “Halkımızın yüzde 73’ü çift doz aşı yaptı. 3’ncü doza başladık ve sağlık çalışanlarında 4’ncü doza geçtik. Anavatandan 500 bin üzerinde aşı getirttik. Dünyada en çok kabul görülen aşılardan biri olan Biontech aşısını da Türkiye’den getirdik” dedi.

"Aşı ve test merkezlerini artırdık"

Göreve geldikten sonra Aşı ve PCR merkezlerini artırdıklarına dikkat çeken Üstel, “Özel sektör laboratuvarlarından katkı aldık ve test sayısını artırdık. Sağlık Ocaklarında da çalışmalar yaptık” şeklinde konuştu.

Pandemi hastanesini geliştirdik

Üstel, ülkeyi kapatmamak için Pandemi hastanesini de geliştirdiklerine işaret ederek, "Yoğun bakımdaki yatak sayısını 24’ten 36ya çıkardık. Hastanedeki 100 yatağı 140’a çıkarmak için alt yapıyı tamamladık” ifadelerini kullandı.

Pilli: Seçimden sonra ne olacağı belli değildir

Görevi alan Pilli ise şöyle konuştu:

“Bu bir nöbet değişimidir. 2 aylık bir süredir. Seçimden sonra ne olacağı belli değildir. Makamlarda kimse kalıcı değildir. Geçmişimiz geleceğimizin teminatıdır. Hedefimiz sağlığı daha ileriye taşımaktır. Çalışanlarımız, halkımız ve basın mensuplarıyla bunu başaracağız”.

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08/11/2021 10:20