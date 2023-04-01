Sağlık Bakanlığı’ndan 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'in 2 Nisan gününü “Dünya Otizm Farkındalık Günü” ve Nisan ayını “Dünya Otizm Farkındalık Ayı” olarak ilan ettiğini hatırlatarak, bu çerçevede otizm hakkında yapılan çalışma ve araştırmaların özendirilmesi, farkındalığın artırılması ile teşhislerin erken ve tedavinin yaygınlaştırılmasının amaçlandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığından Dünya Otizm Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, otizm veya diğer deyişle Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) belirtilerinin sıklıkla 36 ay (3 yaş) sonrasında görülen gelişimsel yetersizlik olduğu, sosyal iletişimdeki kalıcı yetersizlikler, sınırlı veya yinelenen davranış yapıları, bir şeyin aynı olmasında ısrarcılık, rutinlere bağlılık ve duyusal uyaranlara çok fazla hassaslık ya da duyarsızlıkla kendini gösterdiğine işaret edildi.

Dünya Sağlık Örgütü 2022 verilerine göre OSB’nin her 88 çocuktan birinde görüldüğü, erkeklerde kızlara göre 3-4 kat daha fazla görülürken, kızlarda erkeklere kıyasla daha ağır ilerlediği ve zekâ geriliğinin de daha çok eşlik ettiği gözlemlendiği kaydedilen açıklamada, KKTC’de ise 342 otizm vakası kaydı bildirildiği, sözü edilen vakaların yüzde 72’sinin erkek yüzde 28’inin ise kadın olduğu tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada şunlara da yer verildi:

“Eğer çocuğunuzun OSB belirtileri gösterdiğini düşünüyorsanız vakit kaybetmeden Çocuk ve Ergen Psikiyatristine başvurmalısınız. Çocuk ve Ergen Psikiyatristi otizmi risk faktörleri bakımından değerlendirebilecektir.

Erken tanı ve müdahale, çocuğunuzun var olan potansiyelinin en yüksek düzeyde değerlendirilebilmesi ve gelişimsel destek programlarının etkin bir şekilde uygulanabilmesi bakımından oldukça önemlidir.

Erken müdahale ile çocuğun ihtiyaçlarına uygun, sürekli ve nitelikli destek sağlanarak toplumsal uyum becerilerinde ve diğer gelişim alanlarında ilerlemeler görülebilmektedir.”

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01/04/2023 16:22