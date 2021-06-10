Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

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10/06/2021

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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden 52 yaşındaki erkek hastayla ilgili açıklama yaptı.

KKTC’de salgında ölenlerin sayısı 34 oldu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 3 Mayıs tarihinden beri Acil Durum (Pandemi )Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören 52 yaşında erkek hasta C.K’nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

Covid-19 tanısıyla 3 Mayıs 2021 tarihinden bu yana Acil Durum (Pandemi ) Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 52 yaşında (erkek) C.K Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Hastanın diyabet rahatsızlığı bulunmaktaydı. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

10/06/2021 10:19
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TAGS: bakanlık, covid, hasta, kktc
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