Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı, 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü nedeniyle açıklama yaptı

Açıklama şöyle:

“Lenfoma ile ilgili bilgi eksikliğini gidermek, hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü olarak kabul edilmektedir. Lenf bezleri vücudumuzda çeşitli bölgelerde bulunmakta ve vücudumuzun direncini enfeksiyon hastalıklarına karşı sağlamaktadır. Bununla birlikte, lenf bezleri bağışıklık sistemimizin önemli bir bileşenidir. Lenfomalar, lenfoid dokuların doğal yapısında yer alan lenfosit adı verilen hücrelerden gelişen kötü huylu lenf bezi hastalıklarıdır. Lenfomalar Hodgkin Tipi Lenfoma ve Hodgkin Dışı Lenfoma (tıpta Non-Hodgkin Lenfoma/NHL) olarak başlıca iki gruba ayrılmaktadırlar. Lenfomaların 80’den fazlaalt tipi mevcut olup tümünün klinik tedavisi de farklılık göstermektedir.

Lenfomanın sebebi net olarak açıklığa kavuşturulamamış olmakla birlikte araştırmacılar, bazı risk faktörlerini şöyle sıraladı: Yaş, Cinsiyet, Etnik köken ve coğrafya, Aile öyküsü, Bazı kimyasallara ve ilaçlara maruz kalma, Radyasyon maruziyeti, Zayıflamış bir bağışıklık sistemine sahip olmak, Otoimmün Hastalıklar, Bazı enfeksiyonlar, Vücut ağırlığı (obezite).

Belirti ve semptomlar lenfoma tipine ve vücuttaki yerine ve evresine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Lenfomalarda zaman zaman büyük boyutlara ulaşmadığında bir belirti görülmeyebilmektedir. Aşağıda yer alan belirtilerden bir veya daha fazlasının olması, mutlaka lenfoma olduğunu göstermez. Ancak, listedeki belirtilerin görülmesi durumunda hekiminize başvurmanız yerinde olacaktır: Boyun ve lenf nodu bölgelerinde büyüme; Özellikle gece terlemesi- ateş; İştahsızlık- kilo kaybı; Ciltte döküntü ve/ veya kaşıntı; Karın ağrısı, karında şişlik; Nefes almada güçlük ve öksürük.

Hala hazırda lenfomaların erken tanısına yönelik kabul edilmiş bir tarama yöntemi mevcut değildir. Bundan dolayılenfoma belirtisi olabilecek belirtileri bilinmesi ve bu belirtileri görülmesi halinde bir sağlık kuruluşuna başvurmaları büyük önem arz etmektedir. Lenfomanın tanısında ayrıntılı öykü ve fizik muayene en önemli basamaklardır. Unutmayın! Erken tanı ve tedavi hayat kurtarır."