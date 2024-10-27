Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Adli makamlara gerekli bildirimlerde bulunulmuştur

Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Servisi’nde bir hemşirenin yanlışlıkla yedi bebeğe mamaya su yerine alkol karıştırarak gıda desteği verdiği öğrenildi. Ardından Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, 7 çocuğun genel durumlarının eş zamanlı bozulması ve birinin vefatı üzerine konu incelenmeye alındığı bildirildi.

Açıklama şu şekilde;

"Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu , Acil Durum Hastanesi, Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bulunan 7 çocuğun genel durumlarının ( 26 Ekim 2024 Cumartesi ) eş zamanlı olarak bozulması ve birinin vefatı üzerine Bakanlığımız konuyu incelemeye almış, idari soruşturma başlatılmış, adli makamlara gerekli bildirimlerde bulunulmuştur. Soruşturmanın selameti için polisimizle iş birliği yapılmaktadır. Kamuoyunuza saygıyla duyurulur."